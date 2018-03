WM-Studio fährt nach Südtirol

BIEBERTAL-VETZBERG Als am ersten Samstagmorgen im April in Kastelruth 23 braungebrannte Teilnehmer der 15. WM-Studio-Fahrt nach Südtirol den Bus zur Rückfahrt ins heimische Biebertal-Vetzberg antraten, hatten sie ereignisreiche Tage hinter sich. Die Fahrt begann eine Woche zuvor am Vetzberger Sportplatz. Auf dem Programm standen Wanderungen, Skilaufen, Würfelturnier, Bustouren, Mau-Mau-Wettbewerb, Tischtennis, Dart oder Skirennen. Am Freitagabend erfolgte dann die Siegerehrung der Wettbewerbe mit der Medaillenüberreichung im Hotel Sonnenhof. Die Organisatoren konnten hierbei Lennard Lich, Sonja Waldschmidt und Lars Schumann für die zehnte Fahrtteilnahme mit einem Präsent ehren. (mo/Repro: Moos)