Wäller starten Extratour

Herborn Die Herborner Wäller wandern am Sonntag, 27. Mai, rund um Hirzenhain und Lixfeld auf der Lahn-Dill-Bergland Extratour „Hirzenhainer Höhenflug“. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Kallenbachparkplatz. In Fahrgemeinschaften geht es zur Kirche in Lixfeld.

Dort startet die etwa 14,5 Kilometer lange Rucksackwanderung. Die Führung übernehmen Siegfried Müller (02772) 41167 und Karl-Heinz Schmittner (02772) 575268. (red)