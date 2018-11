Wärme aus dem heimischen Wald

Zusätzlich sprechen eine ganze Reihe von Sachargumenten für das Heizen mit Holz: Das Naturmaterial ist in unseren waldreichen Regionen in ausreichender Menge vorhanden und wächst permanent nach.

Schlägt man das Holz selbst, kann man obendrein einiges an Geld sparen. Fast alle Forstämter bieten die Möglichkeit, eigenhändig Holz zu machen und somit für den nahenden Winter vorzusorgen. Für so manchen Städter samt Familie ist es ein besonderes Erlebnis: Nach vorheriger Terminabstimmung hinaus in den Wald fahren und die Baumstämme transportfertig aufteilen. Mit einer Motorsäge geht die Arbeit schnell und sicher von der Hand. In der Regel setzen die Förstereien allerdings den Besuch eines Motorsägenkurses voraus.

Oft wird diese Sicherheitsschulung direkt von den Revierförstern angeboten – nachfragen lohnt sich also.

In jedem Fall gehört zur Sägearbeit eine gute und vollständige Schutzausrüstung, vom Helm und Gesichtsschutz über Handschuhe bis hin zu solidem Schuhwerk und einer Schnittschutzhose.

Sowohl online als auch in den örtlichen Baumärkten gibt es eine große Auswahl an Schutzausrüstungen und Kettensägen plus fachkundige Beratung.

Motorsägenkurs sowie Schutzausrüstung: Sicherheit geht vor beim Holz machen

Bei Werkzeugen liegen die Qualitätsunterschiede oft im Detail. Benzin-Kettensägen etwa verfügen über die nötige Kraft, um dicke Stämme zu bearbeiten, und sind gleichzeitig sehr mobil - ganz ohne Kabelwirrwarr wie bei strombetriebenen Modellen.

Aber auch akkubetriebene Modelle, die mit geringer Geräuschentwicklung und Kompaktheit punkten, werden immer beliebter.

Wichtig für das sichere Arbeiten mit einer Kettensäge: Das Schnittholz sollte stets fest aufliegen, das Sägen über Kopf ist tabu.

Zudem empfiehlt es sich, die Kettensäge immer mit zwei Händen und an den dafür vorgesehenen Griffen gut festzuhalten. Dann gelingt das Holz machen sicher und im Handumdrehen.

Übrigens: Am schönsten und längsten brennt Buchenholz, wie Eiche, Esche, Kirschbaum und Ahorn ein Hartholz, das sehr dicht ist. Zwar lässt sich auch mit Nadelhölzern heizen, Fichten, Kiefern, Douglasien und Lärchen haben jedoch einen rund 30 Prozent geringeren Heizenergiegehalt als Laubhölzer. Und das bedeutet: öfter aufstehen und nachlegen statt entspannt den lodernden Flammen zuzusehen.

(red/djd)