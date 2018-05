Wagner übergibt Verantwortung an Gerhardt

Verabschiedet wurde Michael Wagner. Er ist im September 1981 Mitglied der Jugendfeuerwehr in Atzbach geworden und wurde im Januar 1989 in die Einsatzabteilung übernommen. Im April 1995 wurde er als Wehrführer gewählt, zwei Jahre später übernahm der für drei Jahre das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Es folgte im April 2000 die Wahl zum Gemeindebrandinspektor. In diesem Amt war er 15 Jahre tätig. Nachdem ihn Andrea Weber im Amt des Gemeindebrandinspektors ablöste, war Michael Wagner von April 2015 bis April 2018 zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor. Nun bat er darum, auch dieses Amt in andere Hände legen zu dürfen. Es verbleiben für Michael Wagner die Tätigkeiten als Kreisausbilder, als Kreisbrandmeister, als Mitglied der Technischen Einsatzabteilung des Kreises und als Vorsitzender der Feuerwehr Atzbach.

Dank an verlässlichen Mitarbeiter

Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU), der Erste Beigeordnete Christian Walendsius (SPD) und Andrea Weber fanden herzliche Worte des Dankes für einen engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter und seine vorbildhafte Arbeit.

Sie freuten sich, mit Patrik Gerhardt einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. Der bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt beschäftigte Nachfolger von Michael Wagner wurde im März 1999 Mitglied der Jugend-Feuerwehr Waldgirmes und im August 2006 in die Einsatzabteilung übernommen. Im März 2018 wählte ihn die Hauptversammlung der Lahnauer Wehren für Michael Wagner zum 2. stellvertretenden Gemeindebrandinspektor.

Neue Oberfeuerwehrleute

Nun wurde Gerhardt durch die Bürgermeisterin vereidigt und mit vielen guten Wünschen in sein neues Amt eingeführt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden drei Beförderungen nachgeholt. Sabrina Käsmann und Inga Ornizan (Atzbach) wurden zu Oberfeuerwehrfrauen befördert. Nico Peschka aus Waldgirmes darf sich künftig Oberfeuerwehrmann nennen. Den drei Beförderten galten Glückwünsche der Verantwortlichen. (mo)