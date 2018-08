Wald als Quelle der Inspiration

In der Weidenhäuser Waldgruppe erleben die Mädchen und Jungen die Vielfalt der Natur täglich. Spielerisch erforschen sie die Tier- und Pflanzenwelt, entdecken mit allen Sinnen ihre Umwelt. Sie spielen, basteln und lernen nur mit natürlichen Materialien. Bei Sonne, Wind, Regen und Schnee. Bei einem besonderen Kunstprojekt haben die kleinen Racker ihre Kreativität voll ausgelebt.

Die Idee dazu hatte Anna da Lozzo. „Eigentlich war dieses gute Stück immer nur ein Schmutzfänger“, erzählt die Künstlerin aus Weidenhausen mit einem Schmunzeln und zeigt auf die etwa vier mal drei Meter große Plakatwand. Lange überlegen musste Anna da Lozzo nicht, wer ihr bei der Gestaltung der Wand mit pfiffigen Einfällen zur Seite stehen könnte.

Sie frage einfach ihre Nachbarin Martina Freistein, ob sie nicht mit ihrer Waldgruppe des Kindergartens bei dem Projekt mitmachen möchte. Das Thema war schnell gefunden: der Wald. „Das passt perfekt zum Kindergarten und zum am Samstag stattfindenden Sauplasterfest auf Hinz Hoob“, erzählt Anna da Lozzo.

Die Künstlerin säuberte die große Plakatwand und malte darauf eine farbenfrohe Waldszene – mit Tieren, Bäumen, Sträuchern und Pilzen. Die Kinder der Waldgruppe bastelten derweil fleißig ihre kleinen Kunstwerke. Aus Ästen, Rinde, Baumscheiben und Federn kreierten die Mädchen und Jungen Libellen, Marienkäfer, Schmetterlinge, Eichhörnchen, Füchse und Eulen. Diese klebten oder schraubten sie nun an die große Wand. „Das sieht aus wie bei uns im Wald“, freut sich die kleine Merle über die fast fertige Collage.

Rehe, Specht, Hase oder Fuchs sind den Kindern aus dem „EWaKiWei“ tatsächlich nicht fremd. „Außer dem Wildschwein haben wir schon alle diese Tiere im Wald gesehen“, erzählt Erzieherin Martina Freistein.

Bei einem so originellen Werk darf eines nicht fehlen: die Signatur des Künstlers. Und so verewigten sich alle Kinder der Waldgruppe auf dem Gemeinschaftsbild. Dies hängt für jedermann gut sichtbar nun an der seitlichen Außenfassade des Hauses von Anna da Lozzo in der Weidenhäuser Straße. „Die Kinder haben das wirklich toll gemacht“, freut sich die Künstlerin über ihre jungen, kreativen Mitstreiter.

Angeleitet von Anna da Lozzo können Kinder am Samstagnachmittag Baumscheiben mit Acrylfarben bemalen

Beim Sauplasterfest am Samstag (1. September) im und am Regionalmuseum Hinz Hoob spielt die Kunst ebenfalls eine Rolle. So gibt es eine Sonderausstellung zum Thema „Wald und Flur“ mit Werken von Karl Lenz (1898-1948), Thomas Beecht (Jahrgang 1962) und Viktor Lau (Jahrgang 1963). Beecht stammt aus Weidenhausen, lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in München. Lau eröffnete 2017 sein Atelier („Kunstraum“) in der Thomas-Mann-Straße in Weidenhausen.

Unter Anleitung von Anna da Lozzo können Kinder am Samstagnachmittag Baumscheiben mit Acrylfarben bemalen. Die Kunstwerke werden dann ebenfalls am Museum ausgestellt. Das Sauplasterfest des Heimatvereins beginnt um 10 Uhr, die Malaktion für Kinder findet von 14 bis 17 Uhr statt.