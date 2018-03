Waldernbach feiert doppelt

Mengerskirchen-Waldernbach Gleich zwei Feste feiert der Mengerskirchener Ortsteil Waldernbach von Freitag bis Montag (2. bis 5. September).

Vorrangig geht es dabei um die Kirmes, deren Durchführung wieder der Vereinsring vorgenommen hat.

Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit einer fetzigen Kirmesdisco mit MMS-Musik.

Am Samstag begeht der TuS Waldernbach ab 18.30 Uhr im Festzelt seinen Festkommers zum 90-jährigen Bestehen.

Ab 20 Uhr zieht die Kirmesjugend in das Zelt ein, wonach Ortsvorsteher Ruprecht Keller die Kirmes offiziell mit dem Fassbieranstich eröffnet. Zünftig gefeiert wird dann mit den Wolpertinger Buam. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche "St. Katharina". Ihm schließt sich ein Frühschoppen an der Kirche an.

Ein weiterer Höhepunkt der Kirmes ist der große Festzug ab 14 Uhr mit dem Ziel Festzelt. Dort unterhält das Winkelser Blasorchester die Gäste musikalisch.

Ab 18 Uhr sorgen Rolf und Manni beim "Abend der Stammtische" für Unterhaltung. Am Montag öffnet das Kirmeszelt um 11 Uhr zum Frühschoppen mit Rolf und Manni.

Von 12 bis 16 Uhr gibt es zu jeder vollen Stunde Freibier, gesponsert von Firmen aus der Region. An allen Kirmestagen steht den Besuchern ein großer Vergnügungspark zur Verfügung. (ts)