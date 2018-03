Walken und Tauschen

Nordic-Walking-Treff: Dieser Treff, der auch für Anfänger geeignet ist, kann freitags am 16. und 23. März besucht werden. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Parkplatz an der Turnhalle des Windhofes in Weilburg. Die Runde dauert 60 bis 90 Minuten. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in die sich Interessierte eintragen lassen können.

Tauschbörse für Frühlingsdekoration: Die Börse findet am Samstag, 17. März, von 14 bis 16 Uhr im „Treffpunkt“ in Weilburg statt. Es können Oster- und Frühlingsdekos gegen Neues getauscht werden. (red)