Wallauer helfen am Sehlendorfer Strand

Jubiläum DLRG-Ortsgruppe tut seit 50 Jahren Dienst an der schleswig-holsteinischen Küste

Biedenkopf-Wallau Seit 50 Jahren sind Mitglieder der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Wallau am Sehlendorfer-Stand aktiv. In diesem Jahr sind sie in einer Feierstunde von Blekendorfs Bürgermeister Andreas Köpke ausgezeichnet worden.