Wanderer möbeln Schutzhütte auf

Deutlich heller ist es in der Hütte geworden. Denn die ehemalige Holzverkleidung des Fachwerkgerippes ist verputzten Wänden mit einem weißen Anstrich gewichen. „Dazu haben wir die Gefächer mit Y-Tong-Steinen ausgemauert, verputzt und gestrichen“, berichtet Burkhard Langefeld, Vorsitzender des OHGV. Dabei wurde auch die Isolierung der Wände verbessert, sodass der Raum nun besser geheizt werden kann.

„Bisher hat der Ofen kaum ausgereicht, um es in der Hütte schön warm zu machen – sehr zum Leidwesen vieler Besucher, wenn es draußen schon etwas kühler ist“, erinnert sich Langefelds Stellvertreter Friedhelm Happel. Dank der verbesserten Dämmung gehört das Frösteln in der Hütte nun jedoch der Vergangenheit an.

Auch an die Theke haben fleißigen Wanderer Hand angelegt. Sie wurde ein wenig herabgesetzt und um eine Arbeitsplatte darauf ergänzt, sodass sie besser zur Bewirtung, aber auch bei Feierlichkeiten genutzt werden kann. „Jetzt ist es zum Beispiel möglich, darauf ein Buffet aufzubauen“, sagt Rosemarie Langefeld. Zudem sind Theke und die Wand hinter dem Ofen mit Steinriemchen verblendet.

Neu ist auch die Beleuchtung der Hütte. Statt der kalten Neonröhren sorgen nun Lampen und Strahler für eine behagliche Atmosphäre.

Feier startet am 30. April um 19 Uhr

„Wenn es mal ein bisschen gemütlicher sein soll, können die Deckenlampen ausgeschaltet werden, sodass nur noch die Wandleuchten für ein diffuses Licht sorgen“, zeigt Happel die Variabilität der Beleuchtung.

Über 1000 Arbeitsstunden hat der OHGV in die Renovierung der Hütte gesteckt. Und die gehen hauptsächlich auf das Konto von nur vier Helfern: Friedhelm Happel, Uli Thome, Günter Assmann und Burkhard Langefeld. Neben einigen kleineren Arbeiten steht aber noch ein größeres Vorhaben aus, wie Happel sagt. „Um den Boden noch zu erneuern, hat uns leider das Geld gefehlt“, gibt er zu. Der liegt weiter in seiner wenig charmanten Betonoptik zu Füßen.

Der Wanderverein hofft deswegen darauf, von irgendeiner Seite einen Zuschuss zu erhalten, um auch noch den Boden herrichten zu können. „Oder vielleicht gibt es einen Sponsor, der uns das Material zur Verfügung stellt, sodass wir die Arbeiten dann selbst erledigen können – so wie wir das mit dem Rest der Hütte auch gemacht haben“, sagt Burkhard Langefeld.

Am 1. Mai können sich die Wanderer und Besucher in der Hütte von der tollen Arbeit des Vereins überzeugen. An diesem Tag ist die Hütte ab 10 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr gibt es neben Gegrilltem auch Kaffee und Kuchen und ab 14 Uhr ein Kinderschminken. Schon am Vorabend laden der Wanderverein „Edelweiß“ und der Sportverein „Kickers“ Erdhausen zur Einkehr ein. Ab 19 Uhr feiern sie an der Hütte gemeinsam in den Mai und entzünden dabei auch ein kleines Walpurgisfeuer. (val)