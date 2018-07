Wanderer sind on Tour

So auch am Sonntag, 22. Juli. Dann geht es mit dem Bus nach Olfen, um an den Volkswandertagen teilzunehmen. Abfahrt ist um 7 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen. Es gibt Strecken von sechs, zehn und 20 Kilometern Länge.

Anmeldungen sind bei Karl-Heinz Flach unter (0 64 36) 2 08 10 67 und Brigitte Groß unter (0 64 72) 83 29 07 möglich. (red)