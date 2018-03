Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­dergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Wochenende, 10. und 11. März, wieder unterwegs. In Herborn stehen an beiden Tagen zwischen 8 und 13 Uhr sechs, elf und 21 Kilometer lange Strecken auf dem Programm. Start und Ziel ist am Festsaal der Vitos-Klinik. In Dorn-Assenheim können am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr und am Sonntag zwischen 7 und 12 Uhr Strecken von sieben und 13 Kilometern zurückgelegt werden. Start und Ziel ist an der Sport- und Festhalle. Am Sonntag fährt die Wandergruppe mit dem Bus zur 55. Internationalen Volkswanderung nach Bochum. Getroffen wird sich um 7.30 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen. Es gibt Wanderstrecken von sechs, elf und 20 Kilometern. Die Rückfahrt wird vor Ort bekannt gegeben. Weitere Informationen erteilt Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067. (red)