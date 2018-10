Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­derfreunde des TuS Dietkirchen sind am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, bei Volkswanderveranstaltungen in Fulda und Dachsenhausen am Start. Am Mittwoch, 10. Oktober, sind die Wanderer in Mainz-Gonsenheim gemeldet. Am Sonntag, 14. Oktober, geht es im Bus nach Angenrod, um an der internationalen Volkswanderung teilzunehmen. Anmeldungen sind bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067 und bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907 möglich. (red)