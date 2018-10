Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­dergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Oktober, an Volkswanderveranstaltungen in Burbach-Holzhausen, Amöneburg-Rüdigheim und Alsfeld-Angenrod teil. Weitere Informationen sind bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06471) 2081057 und bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907 erhältlich. (red)