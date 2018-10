Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­dergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Sams­tag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, bei Volkswanderveranstaltungen in Herborn-Seelbach, Göbelnrod und Kleinwall­stadt am Start. Am Sonntag, 28. Oktober, fährt die Gruppe mit dem Bus nach Kindsbach und wandert dort. Ab sofort sind An­meldungen bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067 sowie bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907 möglich. (red)