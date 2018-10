Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­dergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Sams­tag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, bei Volkswanderveranstaltungen in Winningen und in Kindsbach am Start. Am Mitt­woch, 1. November, haben die Wanderer in Hof gemeldet. Am Sonntag, 4. November, steht eine Helferfahrt nach Kayl in Luxemburg an. Die Gruppe nimmt an einer Volkswanderung teil. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen. Anmeldungen sind bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067 und bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907 möglich. (red)