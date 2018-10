Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­dergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, an Volkswanderveranstaltungen in Nidda-Bön­stadt, Monreal in der Eifel und Kayl in Luxemburg teil. Eine Wanderfahrt führt am Sonntag, 11. November, nach Netphen-Deuz. Die Gruppe nimmt am achten internationalen Volkswandertag teil. Die Wanderung ist für Menschen mit Behinderung bestimmt. Abfahrt ist um 7 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen. Bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067 und bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907 sind ab sofort Anmeldungen möglich. (red)