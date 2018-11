Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wan­dergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Sams­tag und Sonntag, 17. und 18. November, bei den Volkswanderveranstaltungen in Niederstetten-Vorbachzimmern und in Marburg-Schröck gemeldet. Am Donnerstag, 22. November, sind die Wanderer in Ramstein-Miesenbach am Start. Weitere Informationen gibt es bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067 und bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907. (red)