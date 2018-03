Wanderfreunde sind unterwegs

Am Samstag, 31. März, hat die Wandergruppe in Langenhain-Ziegenberg bei einer Wanderwelt gemeldet. Hier können zwischen 12 und 15 Uhr fünf und zehn Kilometer erwandert werden. Start und Ziel ist am Gasthof „Zum Taunus“.

Am Montag, 2. April, sind die Wanderer in Bischofsdhron und Weissach bei ihren Wanderfreunden „Siebenmeilenstiefel“ Flacht dabei. In Bischofsdhron werden von 7 bis 13 Uhr fünf, zehn und 20 Kilometer lange Strecken angeboten. Start und Ziel ist am Gemeindehaus. In Weissach stehen zwischen 8 und 14 Uhr sechs und zwölf Kilometer lange Strecken an. Die Wanderung ist eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der Mukoviszidose-Stiftung. Start und Ziel ist an der alten Strickfabrik.

Am Mittwoch, 4. April, sind die Wanderer in Mainz-Gonsenheim am Start. Hier können zwischen 8 und 14 Uhr sechs und zehn Kilometer lange Strecken zurückgelegt werden. Start und Ziel ist am Wanderheim.

Für die Viertagesfahrt von Freitag bis Montag, 18. bis 21. Mai, gibt es noch freie Plätze. Die Fahrt führt in die Schweiz. Die Gruppe nimmt an den Europa-Volkswandertagen teil. Es werden am Samstag, 19. Mai, sowie am Sonntag, 20. Mai, Wanderstrecken von sieben, 14, 21 und 42 Kilometern angeboten. Die Wanderung findet in der Gemeinde Hirschthal statt.

Wer Interesse hat, kann sich ab sofort bei Karl-Heinz Flach unter Tel. (06436) 2081067 und auch bei Brigitte Groß unter Tel. (06472) 832907 anmelden. (red)