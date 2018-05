Wandern am Muttertag mit der ganzen Familie

Um 10.30 Uhr findet die Begrüßung und offizielle Eröffnung des neuen Weges durch Bürgermeister Michael Lotz (Vorstandsmitglied des Rothaarsteig e. V.) Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel und Harald Knoche (Geschäftsführer des Rothaarsteigvereines e. V. und Vorsitzender des Rothaarsteig Förderer + Freunde e. V.) am Dorfgemeinschaftshaus in Donsbach statt. Danach ist der neue Rundweg mit einer Gesamtlänge von 16 km den ganzen Tag zum Wandern und Erkunden freigegeben. Für alle, die eine kürzere Strecke bevorzugen, wird eine Abkürzungsvariante über den Rothaarsteig mit 12 km ausgeschildert.

Damit die heimische Küche am Muttertag kalt bleiben kann, versorgt das Restaurant „Tiergarten“ im DGH alle Hungrigen. Maikel Michalowski und sein Team grillen selbst gemachte Wildbratwurst, dazu gibt es Galloway-Gulasch, Currywurst und Pommes. Auch dürfen sich alle Mütter auf eine kleine Aufmerksamkeit freuen. Zu Beginn der Wanderung wird ihnen eine Tasse Kaffee und belegte Brötchen gereicht. Im Ziel angekommen wartet dann nochmals eine kleine Überraschung auf alle Wanderfreunde. Daneben kann der Tag auch im Wildpark genossen werden, denn alle Mütter erhalten am Muttertag freien Eintritt. Auch hier steht der Wildpark Gastronom mit Wildschweinwürstchen und -burgern bereit. Für das leibliche Wohl sorgt unterwegs auf dem Wacholderweg der Heimat- und Verschönerungsverein Donsbach mit einer Raststation an der Haigerer Blockhütte. Dort kann sich mit selbst gemachten Rinderbockwürstchen im Brötchen und Getränken gestärkt werden. Bevor der Parkplatz am DGH wieder erreicht wird, kann eine weitere Pause auf dem Campingplatz Meerbornsheide bei kühlen Getränken eingelegt werden. Der Nachmittag lässt sich bei Kaffee und einem Stück Kuchen im Restaurant wunderbar abrunden.

Der „Wacholderweg“

Der „Wacholderweg“ umrundet Donsbach, führt durch die namensgebende Wacholderheide und bietet dabei nicht nur reizvolle und beeindruckende Fernsichten. Durch das Naturschutzgebiet „Alteberg und Sauernberg“ führt die Rothaarsteig-Spur vorbei an der Haigerer Blockhütte und über den Kornberg sowie durch das Marbachtal, am Campingplatz Meerbornsheide und dem Wildpark Donsbach entlang.

Das besondere und einzigartige bei dieser Rothaarsteig-Spur ist, dass der eine Weg nicht nur drei unterschiedliche Wanderrouten, sondern auch gleich vier Erlebnisstationen zum Lernen, Fühlen und Sehen, bietet die direkt am Weg liegen. Über diese Kombination verfügt unter allen Spuren nur der Wacholderweg.

Folgende Erlebnisstationen sind eingebunden:

• die Waat-Tret-Anlage mit kleinem Barfußpfad, in der Sandgrube ist für müde Füße entspannend.

• Der Wildpark Donsbach mit seinen 13 „großen“ Tierarten und einem Streichelzoo

• Der CO²-Lehrpfad von Hessen-Forst am Haigerer Tor vermittelt optisch und haptisch mit interaktiven Schautafeln Interessantes zum Thema Wald und Umwelt

• Spannend für Naturfreunde ist der Baumlehrpfad im Reistenbachtal, der vom Heimat- und Verschönerungsverein aufwendig überarbeitet und komplett erneuert wurde

Die möglichen Wanderrouten:

• Die gesamte Rothaarsteig-Spur verläuft über 16 km und 350 Höhenmeter

• Die westliche Schleife über den Sauernberg und die Stangenwaage misst 12 km und 220 Höhenmeter

• Die östliche Schleife über Meerbornsheide und den CO²-Pfad ist 9,2 km lang und hat 250 Höhenmeter aufzuweisen

Zudem finden sich am Weg zwei Rast- und Einkehrmöglichkeiten – das Restaurant Tiergarten im DGH und der Campingplatz Meerbornsheide. Die Krönung des Wacholderweges ist der 454 m hohe Kornberg, der mit seinem „Taunusblick“ eine grandiose Aussicht auf die Landschaft in Richtung Süden bietet. Start und Ziel ist jeweils das Wanderportal am Dorfgemeinschaftshaus Donsbach.

