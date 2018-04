Wandern auf historischen Pfaden

Mit großen Schritten nähern sich die Schlierbacher der 700-Jahr-Feier ihres Ortes. Die steht vom 17. bis 19. August auf dem Programm. Zur Einstimmung gibt es nun einen Ausflug in die Natur – mit Nachbarn, Freunden und Bekannten.

Ihre erste Grenzgangetappe absolvierten die Schlierbacher Ende September 2017. Nun folgt der zweite Teil. Dafür waren auch wieder mehrere Arbeitseinsätze erforderlich. Mit Motorsäge und Astschere räumten die Helfer der Dorfgemeinschaft Schlierbach einige Hindernisse aus dem Weg. Somit können am Samstag kleine und große Wanderer unbeschwerte die rund acht Kilometer lange Tour in Angriff nehmen.

Die ist einem weiteren Jubiläum gewidmet. Neben der 700-jährigen Ortsgeschichte wird mit der Wanderung auch an die ehemalige Landesgrenze zwischen Hessen und Nassau erinnert. Denn vor 350 Jahren – genau am 25. Juni 1668 – gab es hier eine besondere Begehung: Es war der erste Grenzgang im hessischen Hinterland.

Die Amtsvorsteher von Blankenstein, Königsberg und Tringenstein machten sich damals mit Forst- und Wachleuten, einigen örtlichen Würdenträgern, einem Gerichtsschöffen und einigen Steinsetzer auf den Weg. Sie nahmen die Grenze zwischen Wallenfels, Tringenstein, Oberndorf, Eisemroth, Übernthal und Bischoffen auf der westlichen Seite sowie Bottenhorn, Schlierbach und Hartenrod auf der östlichen Seite in Augenschein.

Während der dreitägigen Tour wurden neue Grenzsteine gesetzt. Die einstige Landesgrenze entspricht heute in etwa der Grenze zwischen den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill.

Zu dem am Samstagmorgen startenden Ausflug auf historischen Pfaden laden die Organisatoren – die Vorstände der Dorfgemeinschaft Schlierbach und der Vereinsgemeinschaft Hartenrod-Schlierbach – deshalb auch alle Bürger aus den angrenzenden Orten ein. „Über all die Jahrhunderte wurden mit den Nachbarn auch über Landes- beziehungsweise Kreisgrenzen hinweg gute Beziehungen gepflegt, die wir weiter erhalten wollen“, sagt Holger Schöneck vor Vorbereitungsteam.

Rast am „Rath“ – Feier in der Skihütte

Treffpunkt für die Grenzgänger ist am Samstag um 10 Uhr am Parkplatz des Skilifts in Hartenrod. Ein Shuttle-Service bringt die Teilnehmer zu den „Schlachtfichten“ (Aussiedlerhof Meissner) in Schlierbach. Am Schützenhaus in Schlierbach können ebenfalls Autos geparkt werden. Um 10.30 Uhr marschieren die Wanderer dann an den „Schlachtfichten“ los. Die Tour führt zunächst entlang der Grenze zu Hülshof, Bottenhorn und Wallenfels zum „Rath“. Hier – auf etwa halber Strecke – ist ein Rastplatz eingerichtet, den die Gruppe gegen 12.45 Uhr erreichen will. Alle, die nicht die gesamte Strecke laufen möchten, können hier in den zweiten Abschnitt der Tour einzusteigen.

Weiter geht es dann in Richtung Hartenrod, entlang der Oberndorfer und Eisemrother Gemarkung. Im Bereich der Windräder verlassen die Wanderer die historische Grenze in Richtung Günterod zum Schönscheid. Über den Skihang steuern die Teilnehmer schließlich (gegen 15.30 Uhr) die Skihütte an. Dort werden sie von den Mitgliedern des Skiclubs Hartenrod empfangen.

Unterwegs versorgt Jürgen Daum, Obmann für historische Grenzsteine im Bereich des ehemaligen Dillkreises, die Naturfreunde mit Wissenswertem über ihre Heimat und die historische Grenze. Speisen und Getränke können während der Rast sowie in der Skihütte erworben werden.

Die Wanderer werden teilweise auf unbefestigten Wegen unterwegs sein. „Die Strecke lässt sich aber sehr gut laufen, sie ist für Jung und Alt geeignet“, erklärt Holger Schöneck. (mi)