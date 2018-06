Wandern mit Gegenwind

Lohra Die Bürgerinitiative „Gegenwind Lohra“ lädt zu einer geführten Sternwanderung zu den „7 Wegen“ im Lohraer Land ein. „Komm mit in unseren Wald - solang‘ noch Bäume stehen!“ heißt es am Sonntag, 10. Juni. Beginn ist um 13.30 Uhr an den Treffpunkten. Die Teilnehmer können sich anschauen, wo die Windräder in den Wald „gepflanzt“ werden sollen und erfahren unterwegs Wissenswertes zur geplanten Windindustrie in Lohra. Treffpunkt 1 ist die Grillhütte an der Speckbrücke in Lohra, Treffpunkt 2 die Grillhütte der Feuerwehr Rollshausen, Treffpunkt 3 das Backhaus Seelbach und Treffpunkt 4 das Dorfgemeinschaftshaus Rodenhausen. Proviant und Fernglas mitnehmen! (red)