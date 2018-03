Wandern und essen gehen

Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr unter der Linde.

Zunächst geht es per Pedes auf dem Hünsteinrundweg am „schwarzen Stein“ vorbei in Richtung Steinbruch Rachelshausen. Von dort aus steuert die Gruppe die Hünsteinhütte an, die die Teilnehmer gegen 16 Uhr erreichen wollen. Zu erwandern sind rund sieben Kilometer.

In der Hütte warten frische Kräppel und andere Köstlichkeiten auf die Wanderer. Gäste sind willkommen. (red)