Wanderung aus drei Richtungen

In Rehe, Driedorf und Greifenstein-Rodenroth starteten die Gruppen zu einer Sternwanderung. Ganz nach dem Motto der Greifenstein-Schleife „Wandern mit Wind und Wasser“ passierten die einen die Krombachtalsperre, die anderen den Nenderother Wasserfall. Den Westerwälder Wind machten die sich drehenden Windräder am Knoten sogar sichtbar. Gemeinsamer Treffpunkt der drei Gruppen war das Adolf-Weiß-Denkmal in Mengerskirchen. Benannt und erbaut nach dem Heimatdichter und Schöpfer des Westerwaldgrußes.

15 Kilometer lange Strecke

Diesen übte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) mit den rund 100 Wanderern ein. Seinem „Hui Wäller!“ erwiderten die Teilnehmer mit einem kräftiges „Allemol!“. Die Sängergruppe der Sportfreunde Elsoff-Mittelhofen schloss sich mit einigen Wäller Liedern an. Stimmungslieder der Wäller Hofsänger und die gute Bewirtung durch den Heimatverein Arborn trugen genauso wie der strahlende Sonnenschein zur guten Laune bei.

Nach einem Wanderschnaps ging es gemeinsam weiter Richtung Mademühlen. Vorbei an Knotenkreuz erreichte die Gruppe nach insgesamt 15 Kilometern zur Kaffeezeit die „Hui Wäller“-Hütte. Dort servierte der Frauenchor Driedorf selbst gebackene Kuchen. Mit „Schnüss“ (rheinisch für „Schnauze“) klang der Wandertag bei humorvoller Unterhaltung und feinster A-Cappella-Musik aus. Dass ein solches Event wiederholt werden muss, da waren sich die Organisatoren der drei Kommunen einig. (red)