Wanderung der Naturschützer

Herborn-Merkenbach Der Natur- und Vogelschutzverein Merkenbach sowie der Westerwaldverein Herborn laden zur Herbstwanderung für Sonntag, 28. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Merkenbacher Grillhütte am Festplatz/Kippelchen. Von dort geht es auf den „Mörgebejer Viehlches Weg“. An der Invalidenquelle und am Wasserturm sind Zwischenstopps vorgesehen. Anschließend gibt es Speisen und Getränke in der Grillhütte.

Kontakt zum Verein ist über die Internetseite möglich: www.vogelschutz-merkenbach.de. (red)