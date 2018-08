Wanderung führt durch drei Stadtteile

Nach zwei Grenzgängen in Gladenbach und zwei Wanderungen durch die Stadtteile bieten die beiden Traditionsvereine nun ihre fünfte gemeinsame Aktion an. Die richtet sich wie schon die Vorgänger nicht nur an die Mitglieder von MGV und OHGV. „Alle Bürger sind zu der familienfreundlichen Tour eingeladen“, betont Rainer Friebertshäuser, Vorsitz des Gladenbacher Zweigvereins im Oberhessischen Gebirgsverein.

Das erste Teilstück der 9,5 Kilometer langen Strecke verläuft über den Gladenbacher Rundweg G 12. An der Schutzhütte in Kehlnbach legen die Wanderer eine Rast ein. Hier werden allen Teilnehmern zur Stärkung kostenlos Mettwürste mit Brot und Getränke gereicht.

Weiter geht es dann nach Runzhausen und Bellnhausen. Über den Gladenbacher Berglandring führt der Weg hinauf zur Grube Ludwigshoffnung, wo einst nickelhaltige Erze abgebaut wurden. Über den Rimbergweg geht es zum Ziel der Tour, der Hütte des Männergesangvereins am Hain.

Die Wanderer müssen unterwegs keine langen Steigungen bewältigen. Somit können auch Familien mit Kinderwagen den Ausflug in die Natur starten.

Bei der abschließenden geselligen Feier in und an der MGV-Hütte erwartet die Wanderer ein Imbiss und erfrischende Getränke. „Unser Küchenteam bereitet wieder einige Leckereien vor“, sagt MGV-Vorsitzender Ralf Lüttebrandt. Kaffee und Kuchen werden den Gästen ebenfalls angeboten. (mi/Foto: dpa)