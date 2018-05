Wanderung wird zum Erlebnis

Die Teilnehmer der Exkursion trafen sich am Pavillon nahe des Dorfgemeinschaftshauses, von wo aus sie sich nach einer kurzer Begrüßung von Rolf Herrmann, Ortsvorsteher und Vorsitzender des Heimatvereins Schlierbach, mit dem Auto auf den Weg in den Wald Richtung Wallenfels machten.

Der Ausflug fand im Rahmen der 13. hessischen Naturschutz-Erlebnistage statt. Diesmal gab es in Schlierbach eine Premiere, wie Uwe Krüger vom Fachdienst Naturschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf berichtete. Es gab bisher keinen Ort, in dem eine derartige Exkursion bereits zweiten Mal stattfand. Das etwa 420 Einwohner zählende Dorf bot den Naturschutz-Erlebnistag bereits 2017 an.

Im Wald angekommen, konnten die Wanderer einiges lernen. Uwe Krüger erklärte ihnen zum Beispiel, dass die Rotbuche, wie sie in den heimischen Wäldern vorkommt, ungefähr in der 50. Generation wächst. Laut Krüger wird es die Fichte hingegen in Zukunft schwer haben, in unserem Forst zu bestehen. Grund dafür seien die immer häufiger auftretenden Unwetter. Die Fichte ist ein Flachwurzler, der leichter umfallen kann als beispielsweise eine Douglasie. Deshalb solle der Douglasienanteil erhöht werden, da diese strapazierfähiger sei.

An der Exkursion nahm auch die Bad Endbacher Kräuterfrau Marianne Atzinger teil, die über die heimischen Kräuter berichtete. Sie erläuterte unter anderem, dass der Huflattich eine der ersten Pflanzen ist, die bereits im Februar zu wachsen beginnt.

Huflattich als Hausmittel

Die Besonderheit dieser Pflanze sei, dass sich die Blüten bereits vor den Laubblättern entwickeln würden. Häufig werde der Huflattich heutzutage bei der Behandlung von Husten als „Hausmittel“ eingesetzt.

Weitere Informationen rund um die Themen „Natur“ und „Heimat“ erhielten die Wanderer von dem Hobby-Heimatforscher Reimar Debus, der einiges zur Forstgeschichte und die Bergbau-Aktivitäten in dem Bad Endbacher Ortsteil zu erzählen hatte. Zum Abschluss fuhr die Gruppe zurück zum Dorfgemeinschaftshaus, wo die Exkursion bei Kaffee und Getränken ausklang. (lbo)