Wanderungen und Floßfahrt

Biebertal-Rodheim-Bieber Eine Mehrtagestour in den Frankenwald haben 42 Teilnehmer des Dünsbergvereins unternommen. In Kronach nahmen sie an der Führung „Bratwöscht und Bier“ teil. Bei mehreren Wanderungen hatte die Gruppe unter anderem in Weißenbrunn den Lucas-Cranach-Turm (Foto) als Ziel. In Unterrodach wurde das Flößermuseum besichtigt. Mit dem Floß ging es 5,6 Kilometer in wilder Fahrt über Stromschnellen und Staustufen durch eine Tallandschaft. Am letzten Tag der Reise besuchte die Wanderfreunde die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen. (kt/Foto: Waldschmidt)