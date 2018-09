Wann das Fahrrad in die Wohnung darf

Das aber kann der Vermieter in der Hausordnung oder im Mietvertrag untersagen, wenn er geeignete Abstellmöglichkeiten bietet, wie der Berliner Mietrechtler Kai-Peter Breiholdt erklärt. Ein Fahrradkeller oder auch Fahrradständer im Innenhof können dazu zählen. Beim Tragen in die Wohnung wiederum könnte das Treppenhaus beschädigt werden, was natürlich nicht im Interesse des Vermieters ist.

Wo Fahrräder stehen dürfen, werde aber nicht immer mietvertraglich geregelt, betont Breiholdt. Mangels Platz im Haus müssen sie aber seiner Einschätzung nach nicht auf dem Bürgersteig stehenbleiben. „Die Gefahr, dass ein Fahrrad dort geklaut wird, ist deutlich zu hoch.“ In solch einem Fall dürften Mieter ihr Rad dann in die Wohnung mitnehmen, erklärt Breiholdt. (tmn)