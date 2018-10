Warteliste für Wohnheime

50 Notquartiere sind eingerichtet, und zwar in verschiedenen Häusern wie zum Beispiel im Duisberghaus, im Forsthof und im Studentendorf.

Insgesamt bezeichnete Busch die Lage als etwas entspannter als im Vorjahr, wo zum Vergleichszeitpunkt etwa 300 Wohnraumsuchende auf der Warteliste verzeichnet waren.

Als einen der Gründe für die ruhigere Lage nannte Busch die Tatsache, dass zum 1. Oktober sämtliche 80 zusätzlichen Wohneinheiten im neuen Studentenwerks-Wohnheim Hasenherne am Studentendorf bezogen werden konnten. „Alle 50 Zwei-Zimmer-Wohnungen und 30 Drei-Zimmer-Wohnungen dort sind vermietet. „Wir freuen uns übrigens besonders darüber, dass auch zehn studentische Familien dort ein neues Zuhause gefunden haben“, berichtete Franziska Busch.

Doch für eine grundsätzliche Entwarnung auf dem studentischen Wohnungsmarkt ist es auch trotz des Rückgangs bei den allgemeinen Studierendenzahlen um rund 1000 Studenten wohl noch zu früh.

„Insgesamt ist unsere Einschätzung die, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Marburg nach wie vor groß ist, so wie das in vielen deutschen Universitätsstädten der Fall ist“, teilte die Studentenwerkssprecherin mit. Deswegen beteilige sich auch das Marburger Studentenwerk gemeinsam mit allen deutschen Studentenwerken an der Kampagne „Kopf braucht Dach“.

Gemeinsam machen diese auf die schwierige Wohnsituation der Studierenden in den Hochschulstädten zum Wintersemester 2018/2019 aufmerksam und fordern von der Politik auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene mehr Unterstützung.

Wahl des Studienortes darf nicht vom Geldbeutel abhängen

Geschäftsführer Uwe Grebe erklärt dazu: „Die Wahl des Studienortes darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Für die Studierenden ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Unsere Haltung ist klar: Mehr bezahlbaren Wohnraum für die Studierenden zu schaffen und zu erhalten, ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Dafür brauchen wir mehr Unterstützung der Politik.“

Mit ihrer Kampagne fordern die Studenten- und Studierendenwerke mehr staatliche Unterstützung beim Neubau und bei der Sanierung von Studierendenwohnheimen.

Diesem Appell können sich auch Sophie Frühwald und Fabian Klocke vom Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Uni Marburg anschließen. Die Wohnungssituation für Studierende sei derzeit ähnlich schlecht wie im Vorjahr, schätzte Frühwald. Denn es gebe immer noch deutlich zu wenig Wohnheimplätze und bezahlbare Wohnungen für Studenten.

Das Thema studentische Wohnungen beschäftigt auch die Stadtpolitik. „In Marburg fehlt es weiterhin an bezahlbarem Wohnraum, auch wenn die Situation zu Semesterbeginn spürbar besser ist als in den Vorjahren“, sagte der Marburger Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies (SPD).

Es gab Jahre, da hatten hunderte junger Menschen bei Semesterstart noch kein Dach über dem Kopf. Die Situation sei jetzt besser, weil in den vergangenen Jahren Tausende neue Wohnungen entstanden seien.