Warum Gold wertbeständig ist

Der älteste dokumentierte Fund von Goldschmuck (4600 v. Chr.) beweist eindrucksvoll, dass Gold bereits seit Anbeginn der frühesten Zivilisationen eine bis heute ungebrochene Faszination auf uns Menschen ausübt. „Auch in der Gegenwart hat Gold mit seinem unvergleichlichen Glanz, seinem beeindruckenden Gewicht und seiner warmen Haptik kein bisschen seiner Faszination eingebüßt – ganz im Gegenteil“, heißt es auf der Homepage der Degussa, deutscher Marktführer für die Anlage in Edelmetallen.

Bereits seit Jahrzehnten hat sich Gold in der modernen Gesellschaft zu einem unverzichtbaren Rohstoff entwickelt: Mobilfunk, Computertechnik, Raumfahrt, Medizin – gerade die Bereiche des Lebens, die für den modernen Menschen am wichtigsten sind, hängen vom Edelmetall Gold ab. Und da selbst die fortschrittlichste aller Technologien – die Nanotechnologie – nicht auf dieses Material verzichten kann, steht auch die Zukunft unweigerlich im Zeichen von Gold.

Gold ist die stabile Wertanlage in Reinkultur. Seit über 4500 Jahren wird Gold verehrt und als wertvolles Handelsgut gebraucht. Seine unersetzbare Rolle auf dem Schmuckmarkt, die häufige Verwendung in der modernen Technologie und seine lange Geschichte als verlässlicher Schutz gegen Inflationen machen Gold zu dem sichersten Wert, auf den man setzen kann.

Knapp 170 000 Tonnen Gold wurden in den letzten 5000 Jahren von den Menschen auf der ganzen Welt gefördert. Davon sind nur wenige Prozent im Laufe dieser vielen Jahre verloren gegangen.

Der älteste dokumentierte Fund von Goldschmuck stammt aus dem Jahr 4600 v. Chr.

Was auf den ersten Blick wie eine große Zahl wirkt, ist eigentlich eine verschwindend kleine Menge: Sie würde ohne Probleme unter das Brandenburger Tor passen. Allerdings wäre ein solcher Goldwürfel unter dem Wahrzeichen Berlins nicht nur schwer, sondern auch teuer: Der Gesamtwert der weltweiten Goldvorräte beträgt immerhin 6,6 Billionen Euro. Umgerechnet auf jeden Erdenbürger sind dies aber nicht einmal 25 Gramm mit einem Wert von 950 Euro.

Und diese Goldmenge steht nicht zur freien Verfügung: Der größte Teil davon, etwa zwei Drittel, ist in Form von Schmuck gebunden, und rund 30 000 Tonnen liegen in den Kellern der Zentralbanken. Diese haben in den letzten Jahren ihr Verhalten um 180 Grad gedreht: Nachdem viele Zentralbanken nach der Aufhebung der Bindung des Dollars an das Gold in den letzten 40 Jahren Teile ihrer Vorräte verkauft haben, ist jetzt seit einigen Jahren eine Gegenbewegung zu verzeichnen. Seit 2010 sind die Zentralbanken wieder Netto-Goldkäufer – und diese Entwicklung scheint sich aktuell sogar noch immer mehr zu beschleunigen.

Neben den Zentralbanken haben auch andere Gruppen das Gold als Investment wieder entdeckt: In Zeiten eines scheinbar grenzenlosen staatlichen Schuldenmachens in vielen westlichen Industrieländern, eines gleichzeitig – im übertragenen Sinne – fast unlimitierten Gelddruckens durch die Zentralbanken und im Angesicht von Währungs- und Finanzmarktkrisen, die sich immer häufiger zu ereignen scheinen, fragen auch private und institutionelle Investoren Gold immer stärker nach. Eigentlich schon seit 2001, besonders aber seit der Finanzkrise 2008, wird von den Anlegern dabei verstärkt auch physisches Gold als Versicherungspolice für das eigene Portfolio betrachtet.

Die steigende Nachfrage von unterschiedlichen Seiten bei gleichzeitig nur verhalten ansteigender Neuproduktion (sie beträgt ca. 2650 Tonnen pro Jahr) führte in den letzten Jahren zu deutlichen Wertsteigerungen. (red)