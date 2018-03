Warum Papageien Sprachkünstler sind

Diese Region ist anscheinend der Grund dafür, dass Papageien verschiedene Laute bis hin zu menschlicher Sprache verblüffend gut nachahmen können. „Unter allen Tierarten haben Papageien die am weitesten entwickelte Fähigkeit, komplexe Töne zu imitieren“, schreiben die Forscher. Grundsätzlich haben Vögel einen sogenannten Gesangskern im Gehirn, der aus miteinander verschalteten Nervenzellen besteht und die Sing- und Lernvorgänge steuert. Im Vergleich zu anderen Singvögeln oder auch Kakadus, die ebenfalls gute Tonimitatoren sind, ist dieser Gesangskern bei Papageien größer. Denn die Forscher entdeckten, dass der Gesangskern der Papageien im Gegensatz zu dem der Singvögel oder Kakadus aus drei Regionen besteht. So gibt es neben der typischen Kernregion noch eine Randzone, die sich in zwei Bereiche aufteilt: eine den inneren Kern umgebende Schale und eine Schicht um diese Schale. Diese besondere Hirnregion ermöglicht es Papageien, die menschliche Sprache nachzuahmen, heißt es in der Studie. Die Forscher stießen zufällig auf die Hirnregion, als sie bei acht verschiedenen Papageienarten genetische Informationsmuster untersuchen wollten. Um zu sehen, ob auch andere Vogelarten diese Hirnregion haben, untersuchten die Forscher Zebrafinken als Vertreter der Singvögel, Annakolibri als Vertreter der Kolibris sowie Wellensittiche, Nymphensittiche und Graupapageien. Lediglich die Papageien wiesen die spezielle Hirnstruktur auf. (IVH)