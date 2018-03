Warum in die Ferne schweifen?

Das Schöne: Wanderwege sind eigentlich nie weit weg von der eigenen Haustür. Die Wanderattraktion in Mittelhessen ist der Lahn-Dill-Bergland-Pfad. Auf einer Strecke von 84,5 bzw. 89,5 Kilometern führt diese Traumroute den Wanderer mitten durch den Naturpark Lahn-Dill-Bergland.

Weiträumige Waldgebiete, glitzernde Wasserflächen, reizvolle Heiden, grüne Wiesen und naturnahe Felder eröffnen dem Wanderer immer wieder neue traumhafte Perspektiven. Unvermutet auftauchende Felslandschaften, aufgelassene Steinbrüche, romantische Schlösser und lange schon verlassene Burgruinen garantieren abwechslungsreiche Wandererlebnisse. Idyllische Ausblicke in stille Täler und beeindruckende Fernsichten von luftigen Bergkuppen und hohen Aussichtstürmen laden ein, die besondere Schönheit des Lahn-Dill-Berglandes mit allen Sinnen zu entdecken.

Der Lahn-Dill-Bergland-Pfad hat aber nicht nur die gleiche Premium-Qualität wie die anderen großen deutschen Steige, er verbindet diese auch miteinander.

Der Wanderer kann abschalten und sein eigenes Tempo finden

Der Rothaarsteig wird über Haiger, Dillenburg und Marburg mit dem Rennsteig verbunden. Die Anbindung des Rheinsteigs kommt über den Westerwaldsteig in Herborn. Von Marburg aus geht es weiter über den Burgwaldpfad, der in Frankenberg Anbindung an den Ederhöhenweg hat, und über den Lahnhöhenweg nach Bad Ems sowie auf den Spuren der Heiligen Elisabeth bis nach Thüringen. Inmitten dieses weiträumigen Wegenetzes positioniert sich der Lahn-Dill-Bergland-Pfad als Drehscheibe für Wanderfreunde aus allen Himmelsrichtungen.

Wer lieber am Ende der Tour wieder den Ausgangspunkt erreichen will, für den ist das Lahn-Dill-Bergland ebenfalls ideales Wandergebiet. Und so entstanden 19 Extratouren. Sie sind alle als Rundwanderwege angelegt und zwischen 9 und 36 Kilometer lang. Sie laden jeden Wanderer ein, die Zeit zu vergessen, die Seele baumeln zu lassen und Zeit draußen zu genießen. Und das ohne große Vorbereitungszeit. Denn die Premiumwege werden bestens gepflegt und sind durchgängig markiert. Das einfache Beschilderungssystem macht die Orientierung zu einem Kinderspiel. So kann der Wanderer wirklich abschalten und sein eigenes Tempo finden. Die weiten Blicke über Berge und Täler laden immer wieder zum Verweilen ein. (red)