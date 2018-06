Warum ist das Baurecht so kompliziert?

Warum kann ich als Bauherr mein Haus nicht einfach so bauen, wie ich das will? Ich zahle doch auch...

Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben in Artikel 14 bestimmt, dass das Eigentum gewährleistet ist, aber zugleich auch verpflichtet und sein Gebrauch dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Dies gilt insbesondere für das unvermehrbare Eigentum an Grund und Boden. Wer das bedenkt, wird die Frage, warum er nicht so bauen kann, wie er alleine es will, nicht stellen, jedenfalls aber verneinen.

Brauche ich Hilfe, um zu durchschauen, was es alles an Vorschriften gibt – oder schaffe ich das auch alleine?

Das Baurecht ist zu allererst Bundesrecht. Das Baugesetzbuch teilt die Grundstücke in Flächen des Außenbereichs, in denen das Bauen – von engen Ausnahmen abgesehen – verboten ist, des Planbereichs (also Gebiete, für die ein Bebauungsplan existiert) und in den Zusammenhang bebauter Ortsteile, in denen Bauen erlaubt ist, wenn es sich in die vorhandene Bebauung der näheren Umgebung einfügt. Den Rahmen, welche Nutzung wo möglich ist (reine Wohngebiete, Mischgebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete uns Sondernutzungsgebiete) gibt die Baunutzungenverordnung – ebenfalls ein Bundesgesetz – vor.

Wie dieser Rahmen mit Leben gefüllt ist, ist allein Sache der örtlichen Gemeinschaft, zu der der Bauwillige in der Regel gehört, letztlich die Gemeindevertretung. Sie beschließt den Flächennutzungsplan, der das Gemeindegebiet entsprechend aufteilt.

Wenn es dann an das konkrete Bauvorhaben geht, sind die Regelungen der Hessischen Bauordnung zu beachten, zum Beispiel Abstände, Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Erschütterungsschutz, Verkehrssicherheit, Leitungen, Lüftungsanlagen, Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen, Wasserversorgungsanlagen, Abwasser, Niederschlagswasser und vieles andere mehr.

Puh, wird der kommende Bauherr sagen, das ist etwas für Spezialisten – und das ist es auch. Deshalb darf auch nicht jeder einen Bauantragstellen, sondern nur die sog. Bauvorlageberechtigten, in der Regel also Architekten. Und deren Anträge treffen in der Bauaufsichtsbehörde (von großen Städten abgesehen) bei der Kreisverwaltung auf ebensolche Spezialisten, die Zweifelsfragen untereinander klären. Diese Klärung zahlt der Bauherr, einmal durch das Architektenhonorar und zum anderen durch die Bauaufsichtsgebühren.

Das klingt nach ganz schön viel Regelungen. Wie lange dauert es eigentlich, bis ein Bauantrag geprüft ist?

Wenn ein Bauantrag vollständig und genehmigungsfähig eingereicht wird, sollte er im Laufe von drei Monaten genehmigt worden sein. Wenn nicht, lohnt es sich, bei seinem Architekten nachzufragen, woran es liegt. In Einzelfällen kann es angebracht sein, sich direkt an die Bauaufsicht zu wenden.

Was kann ich tun, wenn mein Vorhaben nicht genehmigt wird?

Wenn die Bauaufsicht einen Bauantrag ablehnt, ist eine sorgfältige Prüfung zusammen mit der beauftragten Fachmann (also dem Architekten) angeraten. Bleibt die Entscheidung der Bauaufsicht aus der Sicht des Bauherrn falsch, empfiehlt sich die Inanspruchnahme fachkundigen juristischen Beistand.

Meine Nachbarn bauen – und das gefällt mir gar nicht. Was kann ich dagegen unternehmen? Am Ende verbauen die noch meine schönes Sicht ...

Ob man gegen eine unerwünschte Bebauung in der Nachbarschaft vorgehen kann, hängt von den baurechtlichen Vorschriften ab. Manche haben nachbarschützenden Charakter. Werden diese verletzt, ist die Aussicht groß, sich erfolgreich zu wehren. Einen Anspruch aber, dass die Aussicht unverändert bleibt, kann man in der Regel nicht durchsetzen.

Muss ich mich daran halten, was schon in der Nachbarschaft üblich ist – oder kann ich mein Haus gestalten, wie ich will?

Wer bauen will, sollte sich eingehend kundig machen, was in der Nachbarschaft zulässig ist. Durch die Planungshoheit der Gemeinde können sich die Verhältnisse ändern, allerdings nicht von heute auf morgen. Ein solcher Planungsprozess ist öffentlich, der Nachbar eines in Planung befindlichen Gewerbegebietes kann sich mit Anregungen und Bedenken in den Planungsprozess einbringen. Wird ein entsprechender Bebauungsplan beschlossen, sollte – mit fachkundiger Hilfe – ein Normenkontrollantrag erwogen werden, mit dessen Hilfe eine gemeindliche Satzung zu Fall gebracht werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass dies ein steiniger Weg ist, der nicht sehr häufig zum erwünschten Ziel führen wird.

Ich interessiere mich für ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ich habe vielleicht aber andere Vorstellungen bei der Sanierung als die Denkmalschutzbehörde. Was kann ich in dieser Zwickmühle tun?

Mehr noch als beim gewöhnlichen Bauen setzen Investitionen in denkmalgeschützte Gebäude intensive Absprachen mit der Denkmalschutzbehörde, die an ihre Vorschriften gebunden ist, voraus. Nur wenn die Verwirklichung des Traumes unter Abwägung aller Umstände (dazugehören Zuschüsse, verbilligte Darlehen und steuerliche Entlastungen) möglich erscheint, sollte man sich darauf einlassen. Langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen nützen niemandem, am wenigsten dem denkmalgeschützten Gebäude, an dem der Zahn der Zeit zunehmend schneller nagt. Letztlich gilt aber auch hier: Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll dem Wohl der Allgemeinheit dienen.