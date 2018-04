Was Coaching alles kann – und was nicht

Mit dem Vorgesetzten läuft es nicht rund. Keine der anstehenden Aufgaben reißt einen vom Hocker. Und manchmal beschleicht einen das Gefühl: Hätte ich nicht vielleicht etwas ganz anderes studieren sollen? Jeder dieser Punkte kann Anlass sein, sich professionell coachen zu lassen. Einen seriösen Coach zu finden, ist erste Hürde: Zu unübersichtlich ist mittlerweile das Angebot. Begriffe wie Coaching, Beratung und Therapie scheinen fließend ineinander überzugehen.

Karriereberaterin Madeleine Leitner empfiehlt, sich Lebenslauf und Expertise genau anzuschauen: Wer sich zum Beispiel in Sachen Bewerbung coachen lassen möchte, sollte vielleicht jemanden suchen, der schon mal in einer Personalabteilung gearbeitet hat.

Vertrauen und Sympathie sind wichtig

Beschäftigte können sich sonst an persönlichen Empfehlungen von Kollegen oder Freunden orientieren, sagt Burkhard Bensmann. Er ist Honorarprofessor für Kommunikation und Organisationsentwicklung an der Hochschule Osnabrück und arbeitet selbst als Coach. Neben der Kompetenz spielten auch Sympathie und Vertrauen eine wichtige Rolle.

Die Popularität von Coaching lässt sich laut Bensmann auf zwei Entwicklungen zurückführen: „Zum einen ist in den letzten zehn Jahren die Bereitschaft in Unternehmen gewachsen, Coaching für ihre Beschäftigten anzubieten.“ Zum anderen hat auch unabhängig davon bei Beschäftigten der Wunsch stark zugenommen, mit einem externen Berater über bestimmte Fragen zu reflektieren.

Doch wann macht ein Coaching überhaupt Sinn? „Ich finde es immer dann sinnvoll, wenn Sie im Job vor einer Veränderung stehen – etwa, wenn Sie sich auf eine Führungsrolle vorbereiten“, sagt Bensmann.

Für berufliche Unzufriedenheit oder Konflikte sind die Gründe vielschichtig. Manchmal hat Leitner den Fall, dass jemand bei einem guten Unternehmen arbeitet - und das schon sehr lange. „Irgendwann nimmt der das Positive dann gar nicht mehr wahr, er sieht nur das, was nicht so gut ist.“

Manchmal wird Coaching an Stellen eingesetzt, an denen auch andere Instrumente greifen würden. Wer beispielsweise unzufrieden mit Arbeitsabläufen oder seinem Aufgabengebiet ist, kann erst einmal mit dem Vorgesetzten reflektieren: Welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich denn noch? Das kann in manchen Fällen ein Ombudsmann sein, in anderen ein Rhetorikseminar oder auch ein Sabbatical.

Dann gibt es Fälle, in denen keines dieser Instrumente greift – weil die Person gar keine Probleme im Job hat, sondern im Privatleben. Statt Coaching hilft dann vielleicht eine Psychotherapie.

„Zur Kompetenz eines guten Coaches gehört es auch, jemanden wegzuschicken“, sagt Leitner. (dpa/tmn)