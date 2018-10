Was haben Sie zu sagen?

Als Richtwert gilt die Länge: 70 Zeilen zu je 30 Anschlägen (2100 Zeichen).

Geben Sie bitte Ihre Adresse mit Wohnort, Postleitzahl, Straße und Telefonnummer an.

Senden Sie Ihren Meinungsbeitrag als E-Mail an redaktion.wt(at)mittelhessen.de, per Post an Weilburger Tageblatt, Marktplatz 1, 35781 Weilburg, per Fax an (0 64 71) 93 80 45.

Ein Recht auf Veröffentlichung gibt es nicht. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Die Redaktion behält sich Sinn wahrende Kürzungen vor. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. (red)