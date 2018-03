Was hilft bei Gefühl von Schwindel?

Viele kennen das unangenehme Gefühl des Schwindels. Er ist neben Kopf- und Rückenschmerzen einer der häufigsten Gründe, weshalb Menschen zum Arzt gehen. Dabei ist der Schwindel an sich keine Krankheit, sondern nur ein Symptom. Das gestörte Gleichgewichtsgefühl ist ein unspezifisches Anzeichen, das nicht nur in zahlreichen Arten auftritt, sondern auch eine große Palette möglicher Ursachen haben kann.

Privatdozent Dr. Christoph Best ist Experte für Gleichgewichts- und Augenbewegungsstörungen und beantwortet Fragen rund um das Thema Schwindel. Der Facharzt für Neurologie leitet als Klinikdirektor die Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster.

Den Arzt erreichen Sie am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.30 Uhr unter & (0 64 71) 93 80 31. Ausgewählte Fragen werden am Donnerstag in dieser Zeitung veröffentlicht – wie immer anonymisiert. (anm)