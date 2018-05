Was ist wichtig?

Berlin Die Auswahl an Sonnenbrillen ist riesig. Wer seine Augen vor Sonnenlicht schützen will, sollte einiges beachten, rät das Kuratorium Gutes Sehen: Damit möglichst wenig Licht auf die Augen fällt, reicht eine gute Sonnenbrille bis zu den Augenbrauen. Breite Bügel schützen vor seitlichem Lichteinfall. Das ist wichtig, denn UV-Strahlen können unter anderem die Bindehaut dauerhaft schädigen. Die Brillengläser müssen Strahlen mit Wellenlängen unterhalb von 400 Nanometern blockieren. Ungünstig sind Brillen, die die Strahlen nicht abhalten, aber dunkel getönt sind. Damit überlistet man das Auge. Die Pupillen werden weit gestellt, so gelangen die Strahlen ungehindert bis auf die Netzhaut. (tmn)