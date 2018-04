Wasseramseln ziehenin drei Nistkästen ein

Im vergangenen Jahr hat der Verein, der dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) angehört, die Orchideenkartierung weitergeführt und die Daten an das Landesamt für Naturschutz gemeldet. Neu in Biebertal ist das „Aktionsbündnis Artenvielfalt“, das Maßnahmen gegen das Artensterben von Insekten umsetzen will. Es gibt vierteljährliche Treffen mit Landwirten, Imkern, Jagdpächtern, Naturschutzvereinen und Bürgern.

2018 soll am 2. Mai ein Obstwiesenfest gefeiert werden, am 11. August steigt das gemeinsame Grill-Familienfest mit dem Obst- und Gartenbauverein und im Herbst soll eine Pilzwanderung angeboten werden.

Die Kinder der Nabu-Waldgruppe, die schon 2017 in das Obstwiesenfest eingebunden waren, werden am 2. Mai einen Wegrand als Blühstreifen gestalten. Es ist geplant, allen Kindern der Biebertaler Kindertagesstätten und der Grundschulen, Tütchen mit einer Blühsamenmischung zu schenken. Sie können dann zu Hause kleine Blühinseln im Garten oder in Töpfen und Kästen pflanzen, um Lebensräume für Insekten zu schaffen.

Infoveranstaltung zu Wölfen geplant

Mit Grundschülern soll eine Trockenmauer für Hirschkäfer, Eidechsen und Feuersalamander gebaut werden. Die Vorstandswahlen brachten Veränderungen. Als Nachfolgerin für den bisherigen 2. Vorsitzenden Ralf Karle wählten die Mitglieder Petra Mayser. Der Nachfolger von Schriftführerin Stefanie Plüschke heißt Martin Gawenda. Als Beisitzer wurden Sara Schlierbach, Markus Schmidt (Vogelschutz), Stefanie Plüschke und Ralf Karle gewählt.

Da in Frankenbach ein Wolf gesichtet worden ist, plant der Naturschutzbund eine Infoveranstaltung. Ein Verantwortlicher wird auch für Konfliktmanagement mit Weidetierhaltern zur Verfügung stehen. (mo)