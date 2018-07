Wasserspiele mit Fontäne beeindrucken

Weilburg Ein Tagesausflug hat Mitglieder der Rheumaliga Weilburg nach Kassel geführt. Besonders beeindruckt waren die Frauen und Männer der Selbsthilfegruppe von den Wasserspielen, die das Herzstück des Weltkulturerbes Bergpark Wilhelmshöhe sind. Diese Wasserkunst gipfelt in einer über 70 Meter hohen Fontäne. Das nächste Treffen der Gruppe findet am 15. August ab 18 Uhr in der Personalcaféteria des Kreiskrankenhauses in Weilburg statt. (red/Foto: privat)