Wasserspielplatz für Sommertage

Das Land hat mal wieder ein Fass aufgemacht: 50 Millionen Euro sind da drin, zur Ertüchtigung kommunaler Schwimmbäder. Klar, dass sich die Gemeinde Ebsdorfergrund für ihr GrundBad daraus bedienen will. So wurde eine Vorplanung für notwendige Sanierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsprojekte im Wert von 850 000 Euro in Auftrag gegeben. Einige Dinge, die umgesetzt werden sollen, so Haimo Brackemann vom Ingenieursbüro Rationelle Energieanwendung in Gießen, dienen der Verbesserung der Wasseraufbereitung, der Be- und Entlüftung und der Energieeffizienz. Das ist schön und wird sicher positive Auswirkungen auf die Atmosphäre im Bad haben – so soll die Luft im Vorraum, wo sich die Kasse befindet, aufgefrischt werden.

Neues Planschbecken und Liegewiese

„Wir arbeiten auch weiter an der Barrierefreiheit im Bad“, sagt Bürgermeister Andreas Schulz. So werden für den Innen- wie auch für den Außenbereich zwei leicht erreichbare Toiletten für Menschen mit Behinderung eingerichtet. Auch werden die Duschen erneuert. Und das Kleinkinderplanschbecken zieht um. Es kommt in den Raum, der bisher beim Wechsel von außen nach innen genutzt wurde. Der Raum liegt geschützt abseits vom Schwimmbecken und bietet einen tollen Ausblick nach draußen. Das neue Planschbecken soll eine Wasserfläche von zehn Quadratmetern und fest installierte Wasserspielgeräte haben. „Der neue Standort hat den Vorteil, dass Eltern etwas entspannter sein können bei Kindern, die schon laufen können. Die können dann nicht mehr so leicht in die Nähe des großen Beckens kommen“, sagt Schulz.

Am bisherigen Standort des Planschbeckens soll ein Regallager für Schwimm- und Sportgeräte entstehen, davor eine Sitzbank für die Schüler.

Eine große Neuerung: In den Sommermonaten wird bei gutem Wetter der Außenbereich geöffnet zum Sonnenbaden auf der großen Liegewiese. Dafür werden, wie schon gesagt, die Außentoiletten erneuert, zum anderen soll im Außenbereich ein attraktiver Wasserspielplatz für Kleinkinder und Kinder entstehen, die so ausgelassen spielen können, während sich die Eltern auf der Liegewiese aufhalten.

Der Wasserspielplatz soll nach jetzigen Planungen ungefähr zehn Spielstationen bekommen. Auch dieser wird barrierefrei aufgebaut sein, sodass auch Kinder mit körperlichen Einschränkungen dort spielen können.

Der barrierefreie Zugang zum Wasserspielplatz erfolgt vom Parkplatz des Bades aus. Alle anderen können die Außentreppe am Bad nutzen, um zwischen Liegewiese, Wasserspielplatz und Schwimmbecken zu pendeln.

Und auch das Klima soll profitieren: „Wir sind auf dem Weg, das Bad bald zu 100 Prozent mit regenerativer Energie zu bewirtschaften“, sagt der Bürgermeister.