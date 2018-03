Wehr freut sich über Verstärkung

Von der positiven Entwicklung berichtete Wehrführer Sven Schmidt in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Neu in die Einsatzabteilung aufgenommen wurden Alexander Kreisl, Melanie Schmidt und Natascha Kreisl.

Die Aktiven seien nicht nur motiviert, sondern auch engagiert, stellte Schmidt zufrieden fest. Dazu verwiese er auf die von den Einsatzkräften besuchten Lehrgänge. Die Belohnung für den Einsatz gab es nun in Form von Beförderungen. Diese nahm der stellvertretende Stadtbrandinspektor Alexander Scheiwe vor. „Bei den heutigen Arbeitszeiten und Verpflichtungen ist es gar nicht so einfach, überhaupt einen Lehrgang zu besuchen“, lobte er das Engagement der Aktiven. Daher freue er sich besonders, dass er in Diedenshausen so viele Beförderungen aussprechen könne.

Andreas Klingelhöfer kann sich jetzt Feuerwehrmann nennen. Jörg Becker und Frank Schmidt beförderte Scheiwe zu Oberfeuerwehrmännern. Kai Schmidt ist jetzt Hauptfeuerwehrmann. Wehrführer Sven Schmidt erhielt die Beförderung zum Oberlöschmeister.

Übungen mit den Nachbarwehren

Auch in diesem Jahr wollen die Aktiven – vor allem die Neueinsteiger – Lehrgänge besuchen. Der Wehrführer hofft daher, dass auch alle Interessenten einen Platz bekommen.

2017 war die Einsatzabteilung aus Diedenshausen zu drei Einsätzen gerufen worden. Neben einem Heuballenbrand in Weitershausen rückten die Feuerwehrleute zu einem Alarm in einem Altersheim aus und beseitigten eine Ölspur.

Um für den Ernstfall fit zu sein, absolvierten die Diedenshäuser Kameraden 17 Übungseinheiten. Viele praktische Übungen wurden mit den Feuerwehrleuten aus Weitershausen und Nesselbrunn durchgeführt, erläuterte Sven Schmidt. 2018 sollen weitere gemeinsame Aktionen folgen, um eine größere Mannschaftsstärke zu erreichen und sich mit den Kollegen aus anderen Dörfern auszutauschen.

Zufrieden zeigte sich der Wehrführer mit der Übungsbeteiligung seiner Truppe. Die beiden fleißigsten Teilnehmer – Melanie Schmidt (14 von 17 Übungen besucht) und Alexander Kreisl (13) – bekamen je einen Gutschein. Karl-Heinz Kuhl wurde für seinen Einsatz als Hüttenwart geehrt. Zu guter Letzt bekam Wehrführer Sven Schmidt von seinem Stellvertreter Kai Schmidt die bronzene Ehrennadel für 15 aktive Jahr in der Feuerwehr überreicht.

In diesem Jahr plant die Feuerwehr Diedenshausen ein Sommerfest mit „Gottesdienst im Grünen“ (16. und 17. Juni). Außerdem wird am 30. April der Maibaum aufgestellt. (pp)