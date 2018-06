Wehr im Zillertal

Hüttenberg Die Hüttenberger Feuerwehr war in Mayrhofen in Tirol/Österreich. Mit der Penkenbahn fuhr man auf 1790 Meter und besichtigte die Bergstation. Hier erfuhr man alles über Bau und Betrieb der in 2015 neu errichteten Dreiseilumlaufbahn. In der Lärchwaldhütte hatte man auf 1999 Metern einen herrlichen Blick auf die Zillertaler Alpen. Über den Gerlospass ging es am nächsten Tag zu den Krimmler Wasserfällen. Hier schießen 5,6 Quadratmeter Wasser pro Sekunde aus 380 Meter Höhe in die Tiefe. In Kitzbühl besuchten die Hessen die Feuerwehr, die ein Feuerwehr-Oldtimer-Treffen ausrichtete. Die Dampfzug Achenseebahn transportierte die Reisegruppe über eine Zahnradtrasse durch die sonnige Berglandschaft. Vom Berghang hatte man einen herrlichen Blick über das Inntal bis zu den Stubaier Alpen und dem Wilden Kaiser. Im Karwendelgebirge besuchte man Ahornboden und schloss den Tag mit dem Besuch am Achensee ab. (red/Foto: Feuerwehr Hüttenberg)