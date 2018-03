Weidenhäuser Wehr feiert doppelt

Los geht es am Samstag, 16. Juni, um 14.30 Uhr mit dem „Tag der Gladenbacher Jugendfeuerwehren“. Um 17 Uhr steigt der Festkommers für geladene Gäste und ab 19.30 Uhr ist Einlass zur Abendveranstaltung. Um 20.30 Uhr spielen die Boptown Cats, ab 22.30 Uhr beginnt die Party mit DJ Chapterloud.

Der Festtag am Sonntag, 17. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr erwartet die Gäste ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikzug der Weidenhäuser Feuerwehr. Ab 14.30 Uhr können sich Groß und Klein am Kuchenbuffet bedienen. Ab 17 Uhr wird das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko im Schulungsraum der Wehr übertragen. Außerdem gibt es Kinderspiele, eine Fahrzeugausstellung sowie Informationen rund um die Wehr.

Besuch bei den Partnern in Loderzeel

Doch schon vor dem Fest haben die Feuerwehrleute aus Weidenhausen noch ein paar Termine in ihrem Kalender. Vom 11. bis zum 13. Mai geht es für die Weidenhäuser zu den Partnern nach Loderzeel in Belgien. Am 26. Mai treffen sich alle ab 10 Uhr zu einer gründlichen Reinigung der Feuerwache, damit zum Jubiläumsfest alles glänzt. Am 2. und 3. Juni sind die Feuerwehrleute aus dem Gladenbacher Stadtteil beim Kreisfeuerwehrverbandstag in Rauschenberg. Am 14. Juni um 17 Uhr starten die Vorbereitungen und der Aufbau für das Jubiläumsfest. Und außerdem steht schon ein Termin für den Jahresabschluss fest: Am 29. Dezember ist eine Winterwanderung „Rund um Weidenhausen“ geplant. (pp)