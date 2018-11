Weihnacht und Nostalgie

Gratis dazu gibt es eine ordentliche Portion Nostalgie, denn die Kostümführung nimmt die Teilnehmer mit in eine längst vergangene Zeit. Erzählt wird eine Geschichte aus dem Winter 1773: Kilian und seine Gemahlin Trude führen einen schwunghaften Handel mit „Trudes original Frankfurter Brenten“. Goethes Mutter, Catharina Elisabeth Goethe, hat sich auf den langen Weg aus der Mainmetropole nach Wetzlar gemacht – im Gepäck ein paar Weihnachtsgeschenke für die Buffschen Kinder.

Johann Wolfgang Goethe schreibt daheim in Frankfurt an einem neuen Schauspiel, der Titel steht schon fest „Werther“… Führungen gibt es vom 30. November bis zum 19. Dezember. Sie beginnen jeweils mittwochs und freitags um 18 und um 20 Uhr.

An den Samstagen sowie am Sonntag, 16. Dezember, starten die Rundgänge um 16 und um 18 Uhr. Der Spaß kostet 14 Euro. Darin enthalten ist ein Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt am Domplatz oder am Schillerplatz. Karten gibt es unter anderem in der Tourist-Information am Domplatz 8 sowie im Medienhaus in der Elsa-Brandström-Straße 18. Außerdem online im Ticketshop unter www.wetzlar-tourismus.de. (red)