Weihnachtsdorf öffnet

Sinn Die Sinner Ortsvereine und der Förderkreis laden ein zum Barbaramarkt am Samstag, 1. Dezember, ab 10 Uhr. Kern des Marktgeländes wird das weihnachtlich geschmückte „Kleine Weihnachtsdorf“ am Brunnenplatz sein, an dem die ortsansässigen Vereine die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen werden und auf dem ein Karussell seine Runden drehen wird. Auch der Nikolaus stattet dem Markt einen Besuch ab und hat in seinem Sack sicher das Ein oder Andere für die Kleinen dabei.