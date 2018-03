Marburg Am Sonntag, 17. Dezember, ab 17 Uhr singt der Chor „Joy of Life“ der Kurhessischen Kantorei in der Universitätskirche Marburg Weihnachtslieder aus aller Welt. Auf dem Programm stehen etwa „African Noel“, „Adventi ének“ (Ungarn), „Noite Azul“ (Brasilien), „Calypso Noel“ (Karibik), und viele andere mehr. Die Lesungen übernehmen Pfarrer Wolfgang Huber und Pfarrerin Andrea Wöllenstein. (red)