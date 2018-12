Weihnachtsstadt zeigt viel Romantik-Flair

Marburg Es weihnachtet sehr in Marburg. Das erste Anzeichen sind die beiden weihnachtlichen Märkte an der Elisabethkirche und am Marktplatz. Der Posaunenchor der Elisabethkirche stimmte eine große Anzahl von Schaulustigen am Samstagmittag mit weihnachtlichen Weisen von der 22 Meter hohen Empore oberhalb des Portals der Kirche auf die Weihnachtszeit ein. Bereits seit 39 Jahren organisiert die Familie van Elkan den Markt rund um die Elisabethkirche. Bei einem Rundgang stellte Organisator Karl van Elkan die Attraktionen des Marktes vor. Neben kulinarischen Spezialitäten wie Bratwurst vom Holzkohlegrill und den obligatorischen Glühweinhütten darf natürlich auch das Kunsthandwerk mit variablen Geschenkideen von Schneekugeln bis hin zu Schaffellen nicht fehlen. Mit zum Konzept der Weihnachtsstadt Marburg zählt der Adventsmarkt am Marktplatz. Dort war es schon am Freitagabend ebenfalls knackevoll. Neben einem Glühweinstand und Bratwürsten gibt es dort unter anderem auch einen Falafel-Stand, Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge sowie das Mini-Riesenrad direkt vor dem Marburger Rathaus. (Hitzeroth/Foto: Richter)