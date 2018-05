Weilburg kennenlernen

Jeden Samstag beginnt um 11 Uhr am Bergbau- und Stadtmuseum eine öffentliche Altstadtführung.

Eine Stadtführung mit Graf Johann-Ernst startet am Sonntag, 27. Mai, um 15 Uhr ab dem Marktplatz. Johann Ernst von Nassau-Weilburg wurde 1664 in Weilburg geboren und war kaiserlicher Generalfeldmarschall. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Beim Kur- und Verkehrsverein Weilburg unter (0 64 71) 9 27 48 75 und auch per E-Mail an info(at)kvv-weilburg.de kann man sich anmelden. (red)