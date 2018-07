Weiltal ist autofrei

Die Weiltalstraße (Landesstraße 3025) ist an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Wer möchte, kann das Weiltal zwischen dem Weilroder Ortsteil Rod an der Weil und Weilburg zu Fuß, auf Skates oder auf dem Fahrrad entdecken.

Links und rechts der 30 Kilometer langen Strecke von Weilrod über Weilmünster und Weinbach bis nach Weilburg wartet ein attraktives Programm mit Aktionen und Verpflegungsstationen.

Vor allem in Weilmünster wird einiges geboten

Auf dem Marktplatz in Weilmünster gibt es neben Essen und Trinken unter anderem einen touristischen Markt, einen Luftballonwettbewerb und Live-Musik. Die Polizei bietet an ihrem Stand Fahrradcodierung an. Auf dem Blumenhof gegenüber des Klinikums steigt ab 15 Uhr die Kleinkunstshow „Kuhuwabohu“.

Auch in Audenschmiede sowie auf der Strecke Höhe Freienfels und Edelsberg gibt es Live-Musik, Kinderunterhaltung sowie Essen und Trinken.

Der autofreie Weiltalsonntag ist eine Gemeinschaftsaktion der Gemeinde Weilrod, des Marktfleckens Weilmünster, der Gemeinde Weinbach und der Stadt Weilburg. (mk)