Weinreise verschoben

Villmar-Weyer Am Freitag, 9. November, beginnt um 19.30 Uhr in der Volkshalle in Weyer eine musikalische Weinreise. Die beiden Chören des Männergesangvereins „Eintracht“ Weyer singen. Der Eintritt beträgt 35 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 1. Oktober, bei der Bäckerei Laux. Ursprünglich sollte die Veranstaltung am Samstag, 22. September, stattfinden. (red)